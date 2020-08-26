Томичи в качестве независимых экспертов могут оценить работу 28 медучреждений региона

Мнения о качестве работы медиков томичи могут высказать, заполнив анкеты онлайн. Фото: Из открытых источников

- Независимую оценку качества предоставляемых услуг получат 28 больниц и медицинских центров Томской области, в том числе 11 государственных, - сообщили в пресс-службе областной администрации. - Медицинские организации оценят на основе мнений пациентов (через анкетирование) и независимых экспертов, которые будут изучать открытость и доступность информации на стендах и сайтах, комфортность и доступность услуг для пациентов, время ожидания, вежливость и компетентность медперсонала.

По словам Елены Борзуновой, председателя общественного совета по проведению независимой оценки качества при департаменте здравоохранения Томской области, в 2020 году опрос посетителей организуют бесконтактным способом.

- Эксперты будут фиксировать ответы жителей на планшетах вместо традиционных бумажных анкет, которые люди заполняли самостоятельно, - отметила она.

Уточним, что оценить работу медучреждений, где обслуживаются жители региона, можно, заполнив анкету на сайтах организаций. Итоги будут известны в конце 2020 года.