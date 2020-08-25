В Томской области производители сельхозпродукции получили почти 3,34 млрд рублей льготных кредитов

Аграрии Томской области получают обильные всходы от льготных кредитов Фото: из открытых источников

С начала 2020 года на территории Томской области в рамках реализации механизма льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей (Постановление Правительства РФ №1528) по ставке до 5% банки предоставили 83 кредита на общую сумму почти 3,34 млрд рублей, сообщает региональный департамент по социально-экономическому развитию села.

Из них 55 краткосрочных кредитов (до 1 года) на общую сумму более 2,68 млрд рублей и 28 инвестиционных кредитов на сумму 654,3 млн рублей.

В 2019 году за аналогичный период времени кредитные организации выдали аграриям 58 кредитов на общую сумму более 2,17 млрд рублей (42 краткосрочных кредита на сумму более 1,32 млрд рублей и 16 инвестиционных на сумму 844,7 млн рублей).

Краткосрочные кредиты направляются на приобретение посадочного материала, закуп сырья для перерабатывающей отрасли и приобретение ГСМ. Инвестиционные – на обновление сельхозтехники и оборудования, а также строительство капитальных объектов.

В госпрограмме льготного кредитования на территории Томской области участвуют ПАО «Левобережный», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк «ФК Открытие».

Помимо того, сельхозтоваропроизводители региона используют и другие механизмы льготного кредитования. В частности, в 2020 году Фондом микрофинансирования Томской области выданы два льготных кредита (по ставке до 4,5% в год) на реализацию двух инвестпроектов в Асиновском и Бакчарском районах – главе КФХ Лине Михайлиной и СППК «Бакчарский фермер».