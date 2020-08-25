Коронавирус в Томске: +40 новых случаев заражения

Жители Томской области продолжают заражаться коронавирусом Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 августа, в Томской области выявлены 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 371 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 4 696 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 120 пациентов скончались, 6 652 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 966 189 человек, 16 568 скончались, 779 747 выздоровели.