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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: +40 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 5 371
Игорь ТюринИгорь ТюринИгорьТюрин
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Жители Томской области продолжают заражаться коронавирусом

Жители Томской области продолжают заражаться коронавирусом

Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 августа, в Томской области выявлены 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 371 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 4 696 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 120 пациентов скончались, 6 652 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 966 189 человек, 16 568 скончались, 779 747 выздоровели.