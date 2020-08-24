В Томской области женщина-водитель получила 4 года колонии за аварию со смертельным исходом

Пьяный водитель - потенциальный убийца Фото: из открытых источников

Томский районный суд осудил 40-летную жительницу с. Зоркальцево за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ) к 4 годам лишения свободы и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, информирует сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2018 года женщина, употреблявшая накануне спиртное, решила вместе с золовкой и тремя детьми съездить в лес.

Управляя автомобилем «Toyota Funcargо», при движении по трассе «Томск - Каргала - Колпашево» она, выполнив серию опасных маневров, выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с микроавтобусом «Toyota Lite Ace», следовавшим в областной центр.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: два пассажира микроавтобуса и родственница виновницы аварии. Оба водителя, два пассажира, ехавшие в г. Томск, и ребенок, находившийся в легковом автомобиле, получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Не согласившись с приговором, осужденная в апелляционных жалобах настаивала на своей невиновности.

Прокурор уголовно-судебного управления, проанализировав доказательства, опровергла приведенные в жалобах доводы, убедив судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда в законности, обоснованности и справедливости приговора.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с мнением прокурора, оставил жалобы без удовлетворения.

Осужденная приступила к отбытию наказания.