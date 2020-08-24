Сегодня днем в селе Богашево Томского района один человек погиб в результате автоаварии

Некоторым водителям опасно садиться за руль автомобиля Фото: из открытых источников

Днем в понедельник Toyota врезалась в опору освещения в селе Богашево Томского района. Авария произошла сегодня около 13:16, именно тогда в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Областное управление полиции информирует о том, что «по предварительным данным, в селе Богашево по улице Новостройка автомобиль Toyota Rav4 совершил наезд на опору уличного освещения».

В результате происшествия один человек погиб, один – доставлен для осмотра в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции требуется помощь очевидцев данного ДТП. Они могут обращаться по телефонам 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24.