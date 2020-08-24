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В 2020 году Томская область направит на расселение «аварийки» около 675 млн рублей

Властям предстоит расселить почти 11,5 тыс. квадратных метров жилья
Антонина ЛенскаяАнтонина ЛенскаяАнтонинаЛенская
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Сейчас под расселение идут аварийные квартиры, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

Сейчас под расселение идут аварийные квартиры, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

Фото: из открытых источников

В 2020 году в областном центре и районах предстоит расселить 11,49 тыс. кв. метров по программе расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В Томском районе закуплено 13 квартир, куда из аварийного жилья переедут 36 человек. Всего в муниципалитете предстоит расселить 74 аварийные квартиры, где проживает 191 человек, – рассказал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – Кроме того, в Томске закуплено 93 новые квартиры на 237 млн руб., что позволит улучшить жилищные условия 274 человек. Еще на 135 млн руб. выкуплено 62 аварийных помещения, в них проживали 108 томичей.

Напомним, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» продолжается расселение аварийных квартир, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Всего в текущем году в Томске под расселение попадает 621 житель аварийных квартир, уточнил вице-губернатор. В Каргасокском районе предстоит расселить четыре непригодные для проживания квартиры.

В 2020-м с учетом федерального и областного финансирования на расселение «аварийки» будет направлено 674,79 млн руб. В шестилетнюю программу расселения аварийного жилья вошли Асиновский, Чаинский, Каргасокский, Томский районы и Томск. В целом на реализацию программы в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 5 млрд руб.

Как ранее сообщалось, госпрограмма по расселению с общим объемом финансирования 507,2 млрд руб. входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Она предполагает, что к концу 2024 года в России объем расселенного аварийного жилого фонда достигнет 9,54 млн кв. метров, а число граждан, переселенных из непригодных для проживания домов, – 530,9 тыс. человек.