В Томске терминалами ГЛОНАСС оснастили более 100 муниципальных трамваев и троллейбусов

Власти рассчитывают, что терминалы ГЛОНАСС помогут упорядочить движение пассажирского транспорта. Фото: из открытых источников

Терминалы ГЛОНАСС установлены в 107 муниципальных трамваях и троллейбусах, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Специалисты проводят пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и подключают его к серверу муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок. Завершить работы планируется к 1 сентября.

По мнению властей, установка навигационных терминалов создаст все условия для диспетчеризации и контроля работы трамваев и троллейбусов в режиме реального времени, говорится в пресс-релизе. Диспетчеры Трамвайно-троллейбусного управления и ЦОКП получат возможность отслеживать работу электротранспорта в реальном времени, контролировать исполнение расписания, в случае необходимости – корректировать движение и выпускать дополнительные единицы. В перспективе информация о работе трамваев и троллейбусов будет передаваться на электронные табло, смонтированные на остановках.

– В Томске продолжается работа по созданию единой системы управления пассажирским транспортом. За пять лет администрация с учетом мнения горожан не только модернизировала маршрутную сеть, но и навела порядок в сфере автобусных пассажироперевозок, урегулировав работу перевозчиков с помощью новых муниципальных контрактов, – приводит пресс-служба слова мэра Ивана Кляйна. – Предприниматели, действительно желающие работать, приняли наши условия: обновили автопарк, закупили низкопольные автобусы, создали возможности безналичной оплаты проезда и т. д.

Добавим, что в ближайшее время информация о работе городского электротранспорта появится на бесплатных сервисах информирования томичей – Hubb, в приложении 2ГИС и на сайте. Кроме того, власти ведут переговоры по подключению на сервисах Яндекс и bus70.