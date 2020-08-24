Томичам, у которых есть льготы, расскажут о программе лекарственного обеспечения

Монетизация или лекарства? Этот вопрос нужно решить для себя до 1 октября. Фото: Из открытых источников

- Телефонная «горячая линия по возврату в программу обеспечения лекарствами состоится 17 сентября с 12 до 14 часов, - сообщили в Пенсионном фонде Томской области. – По номеру 8 (3822) – 99 - 91 - 01 (доб. 2812) позвонившим ответят специалисты департамента здравоохранения и Пенсионного фонда. Денежная компенсация (монетизация льготы) сравнительно небольшая - около 900 рублей в месяц. Бывает, от льготных препаратов отказываются пациенты с сахарным диабетом или онкозаболеваниями. Между тем, стоимость их лечения может многократно превышать сумму ежемесячной выплаты.

В ведомстве уточнили, что жителям региона, обладающим правом на федеральную льготу при покупке лекарств, нужно до 1 октября определиться с выбором формы ее получения в 2021 году.

- Если будет принято решение вернуться в программу, льготополучателю необходимо обратиться с паспортом в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. В случае, если человек уже выбрал льготу в натуральном выражении (лекарства) и в следующем году хотел бы сохранить право на нее, заявление оформлять не надо, - добавили в облздраве.