COVID-19 стал причиной смерти еще двоих жителей Томской области

Смерть продолжает уносить жителей Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 августа, стало известно о смерти еще двоих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 59 человек.

– Умершие входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, один из них также страдал хронической болезнью почек. У обоих инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, – уточнили в региональном оперштабе.

За весь период в Томской области установлено 5 242 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4 105, умерших 59.