Сегодня в Томской области на педфоруме награждены лучшие воспитатель и учитель года

Жюри определило победителей конкурсов профмастерства среди педагогов Томской области Фото: из открытых источников

Победителями региональных этапов конкурсов «Воспитатель года России» стал инструктор по физической культуре детского сада №28 Томска Сергей Доронкин, «Учитель года России» – Александра Фахретдинова, учитель английского языка школы №16 Томска, сообщает портал администрации области.

Награждение победителей и призеров состоялось 21 августа в рамках педагогического форума «Август.PRO».

В каждом из конкурсов участвовали по 25 человек. В финал конкурса «Воспитатель года» в регионе вышли Юлия Лейс (3-е место, Александровский район), Дарья Рудникович (2-е место, Верхнекетский район), Наталья Шеховцова (лауреат, Зырянский район), Сергей Доронкин (1-е место, Томск) и Юлия Ломова (лауреат, Северск).

Финалистами конкурса «Учитель года» в Томской области стали Наталья Ильина (лауреат, Итатская школа Томского района), Екатерина Стафеева (3-е место, школа №34 Томск), Наталья Теплоухова (2-е место, школа №7 Колпашевского района), Александра Фахретдинова (1-е место, школа №16 Томск) и Владимир Харенков (лауреат, Парабельская гимназия).

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства будут награждены премией губернатора Томской области.

Сергей Доронкин и Александра Фахретдинова представят регион на всероссийских конкурсах «Воспитатель года России» и «Учитель года России», которые пройдут осенью.