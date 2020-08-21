Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Томске

В новом центре томские школьники смогут сделать первый шаг к успешной карьере в сфере ай-ти технологий. Фото: из открытых источников

Сегодня, 21 августа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл Центр цифрового образования детей «IT-куб», который расположился в главном корпусе ТУСУра.

«IT-куб» создан в рамках национального проекта «Образование» как структурное подразделение Томского Хобби-центра. На организацию работы Центра ТУСУР направил 18 миллионов рублей, федеральный бюджет — более 13 млн, 1,6 млн вложил Хобби-центр, поддержку проекту оказал и областной бюджет.

Уже в этом учебном году здесь пройдут обучение не менее 400 детей. Основными направлениями станут «Программирование на Python» (официальный партнер — Яндекс.Лицей), «Мобильная разработка» (официальный партнер — IT-школа «Самсунг»), «Технологии VR/AR» — виртуальная и дополненная реальность (официальный партнер — ООО «Рубиус групп»), «Алгоритмика и логика», «Кибергигиена и информационная безопасность», «Робототехника и программирование роботов».

Ректор ТУСУРа Виктор Рулевский , директор Хобби-центра Людмила Дубровина, педагоги дополнительного образования подробно рассказали губернатору о будущих проектах «IT-куба». Сергей Жвачкин также пообщался с экспертами-школьниками, которые первыми опробовали оборудование.

- Дополнительное образование детей должно стать неотъемлемой частью школьного образования. И, конечно, оно должно быть интересным, увлекательным, полезным для молодого поколения. Новый центр делает ставку на цифровые технологии — самое прорывное направление мировой экономики. Безусловно, это отличный вклад в будущее наших детей, - подчеркнул губернатор.