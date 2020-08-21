Коронавирус в Северске: число заразившихся выросло до 330 человек

За два дня в Северске выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: из открытых источников

По состоянию на 20 августа на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 330 подтверждённых случая COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся 13 пациентов, ещё семеро проходят лечение в ЛПУ города Томска. Из числа ранее заболевших 263 человека, сообщила пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Под медицинским наблюдением находятся 143 человека, из них: один - вернувшийся из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 142 - контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 2060 человек, - также говорится в сообщении.

Местными лабораториями, подведомственными ФМБА, выполнено на сегодняшний день 10 718 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.

Напомним, на 18 августа в Северске насчитывалось 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек проходили лечение в стационарах.