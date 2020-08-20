Страда-2020: Томская область опередила в Сибири всех по темпам уборки зерновых

Погода в этом году помогала аграриям Томской области Фото: из открытых источников

В регионе убрано 57 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых (34,5% от плана). Хозяйства намолотили 158,44 тыс. тонн зерна при средней урожайности 27,8 ц/га, в амбары засыпано 6,5 тыс. тонны зерна, информирует пресс-служба администрации Томской области.

По темпам уборки Томская область занимает первое место в Сибири (следом идет Алтайский край), по урожайности зерновых – наш регион на втором месте после Красноярского края (32,8 ц/га).

– Пока динамика уборки зерновых внушает оптимизм, но учитывая природные риски, аграрии спешат. Тем более что одновременно им приходится вести кормозаготовку, а многие приступили еще и к уборке рапса, – отметил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

План по заготовке кормов животноводы выполнили на 84,6% (27,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову). В том числе, накосили 75,8 тыс. тонн сена (93,8% от плана), заготовили 158 тыс. тонн сенажа (95,3%), 72,6 тыс. га зерносенажа (94,6%) и заложили 1,8 тыс. тонн силоса (2,8%).