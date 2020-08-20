Огонь не страшен: в Томской области отменен режим ЧС по лесным пожарам

В тушении пожаров были задействованы силы Красноярской авиалесоохраны и Томского регионального МЧС. Фото: Из открытых источников

- В связи с нормализацией лесопожарной обстановки, на территории Томской области с 19 августа 2020 года отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, – сообщила пресс-служба обладминистрации, комментируя распоряжение губернатора Сергея Жвачкина.

Напомним, что с 12 августа в регионе был введен режим ЧС в связи с пожароопасной обстановкой в лесах. На территории действовало 11 лесных пожаров, что составляло более 2100 гектаров. Самые крупные из них выявили в Александровском и Каргасокском районах. На тушение были направлены дополнительные силы авиалесоохраны из Красноярского края и сотрудники регионального МЧС.

Добавим, на 14 августа площадь возгораний сократилась почти на 1,2 тысячи гектаров, в том числе благодаря начавшимся дождям, на 18 августа все очаги возгорания были ликвидированы.