«ТомскРТС» и «Томскводоканал» будут оштрафованы за несвоевременную ликвидацию раскопок по 5 адресам

Приметы лета - десятки раскопок в томских дворах и на улицах. Фото: из открытых источников

Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска , «Санитарной милиции» и районных администраций продолжают мониторинг процесса восстановления раскопок на территории города. Особое внимание уделяется ими объектам, сроки работ на которых превышены. В настоящее время в административные комиссии районных администраций направлены материалы в отношении пяти объектов, четыре из них принадлежат «ТомскРТС» и одна – «Томскводоканалу», сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

- Открытыми раскопки остаются по ул. Октябрьской, 24, Герцена, 3, 45, Красноармейской, 44 и Источной, 53/1. Сроки закрытия ордеров по указанным адресам истекли. По каждому из объектов составлены протоколы о нарушении, - говорится в сообщении.

Как отметили сотрудники отдела контроля в сфере благоустройства, во всех указанных случаях нарушены положения гл. 11 городских Правил благоустройства. В соответствии с ч. 2 ст. 8.10 КОАП Томской области, нарушение указанной главы влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или наложением штрафов на юридическое лицо от 100 до 200 тысяч рублей. В ближайшие дни в районных администрациях состоятся заседания административных комиссий, на которых будет принято решение о размере налагаемого штрафа.

Напомним, действующая раскопка должна быть огорожена, оснащена предупреждающими знаками. При ликвидации раскопки необходимо использовать асфальт того же типа, что ранее был уложен на дорожном полотне. Вопросы ведения раскопок в Томске регламентируют Правила благоустройства, по которым нарушители привлекаются к административному наказанию в виде штрафа. Для физических лиц он составляет 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц 30-50 тысяч, для юридических лиц 100-200 тысяч.