На севере Томской области два парня получили длительные сроки за разбойное нападение на старушку

В Томской области избили до смерти и ограбили немощную старушку Фото: из открытых источников

Колпашевский городской суд Томской области признал двух местных жителей 35 и 25 лет виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей), частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что ночью в начале ноября 2019 года после употребления спиртных напитков двое знакомых пришли в дом к 82-летней прабабушке младшего из них. Когда женщина открыла родственнику дверь, мужчины стали избивать пенсионерку, а затем, обыскав дом, забрали 43,5 тыс. рублей, накопленных на похороны, и скрылись с места преступления.

Наутро потерпевшую без сознания обнаружила дочь. Спустя два месяца пожилая женщина, не приходя в себя, скончалась в районной больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Учитывая общественный резонанс, вызванный указанным преступлением, государственное обвинение по уголовному делу поддерживал городской прокурор лично, который, тщательно проанализировав доказательства, убедительно опроверг версии подсудимых об их непричастности к содеянному.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил каждого из виновных к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.