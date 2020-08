Квартиры мечты: большинство россиян хотят купить «двушки» и «трешки» в новостройках

68% участников опроса хоят купит ьквартиру в новостройке. Фото: из открытых источников

В июле 2020 года Райффайзенбанк проанализировал, какие факторы являются для россиян самыми значимыми при выборе квартир. Согласно данным исследования, в котором приняли участие 3 тыс. жителей крупных городов России, в структуре спроса лидируют двушки и трешки в новых домах. Такие квартиры в ближайшие пять лет планируют приобрести 68% респондентов.

Главными причинами выбора именно новостроек для респондентов являются: психологический фактор новизны (56% отметили, что им важно, что в квартире до них никто не жил), планировка (51%) и более выгодная цена (45%).

Приверженцы «вторички», в свою очередь, считают самым значимым фактором выбора цену (63%), удобное расположение района (44%), а также проживание рядом с родителями и друзьями (22%).

Как считают большинство участников опроса, будущая квартира должна быть площадью более 50 кв.м., но для четверти респондентов достаточны и меньшие размеры жилья – 30-50 кв.м. В форматах отделки квартир покупатели предпочитают предчистовую (53%) и чистовую (30%). Недвижимость совсем без ремонта или полностью обставленные квартиры интересуют меньшинство.

Не менее значимой, чем планировка, для владельцев новых квартир является инфраструктура дома. Для тех, кто выбирает новостройку, намного более важным являются закрытый двор без машин (29% vs 23%) и наличие парковки (54% vs 43%). Люди, выбирающие вторичку, внимательнее к школе и детскому саду у дома (66% vs 55%), а также удаленности от транспортных магистралей (31% vs 26%).

Для будущих новоселов, особенно семей с детьми, важное значение имеет близость детских садов и школ. Фото: из открытых источников

Помимо классических ожиданий от двора собственного дома, многие участники опроса отмечали высокие требования к функциональности и экологичности пpидoмoвой территории. Так, в топ-5 пунктов попали концепции «двор без машин» и «зеленый двор». Для каждого десятого оказались важны пункты раздельного сбора мусора.

Важный момент: 71% любителей новостроек и 61% покупателей вторичной недвижимости планируют приобретать ее в ипотеку.

- Сегодня недвижимость в России чаще всего покупают с помощью ипотечного кредита. Можно предположить, что и в ближайшие пять лет ипотека будет оставаться лидером среди вариантов покупки жилья. При этом не важно, какую именно программу кредитования выбирают клиенты, в нашем банке им всегда будут доступны выгодные условия и комфортное обслуживание и в течение всего срока кредита, - подчеркнула Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.