Автолюбитель с севера Томской области пойдет под суд за то, что сбил насмерть девушку

Ночь, автомобиль, пьяный водитель и гибель пешехода - привычный сценарий Фото: из открытых источников

Колпашевский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя г. Колпашево, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения), сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По версии следствия, в конце мая 2020 года ночью обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Daewoo Matiz двигался по территории садового товарищества со скоростью не менее 70 км/ч. и выехал на полосу встречного движения, не увидев идущую в попутном направлении по левой стороне дороги 16-летнюю девушку. От наезда автомобиля потерпевшую отбросило вперёд и она получила телесные повреждения, в результате чего скончалась утром в районной больнице.

Обвиняемый с места происшествия скрылся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд.