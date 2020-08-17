Сегодня новый прокурор Томска Дмитрий Патлаев приступил к своим служебным обязанностям

Приказ о новом назначении Дмитрия Патлаева генпрокурор подписал 5 августа 2020 года. Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 августа, прокурор Томской области Александр Семенов представил коллективу вновь назначенного прокурора города Томска Дмитрия Патлаева. Приказ о его назначении подписан генеральным прокурором Российской Федерации 5 августа 2020 года.

Дмитрий Евгеньевич Патлаев родился в 1981 году в селе Смоляниново Приморского края. На службу в органы прокуратуры был принят в марте 2004 года, во время обучения на 5-м курсе юридического факультета Воронежского госуниверситета.

Карьеру начинал помощником прокурора, затем занимал ряд должностей в надзорных ведомствах Воронежа и области, был заместителем прокурора региональной столицы. С сентября 2010 года возглавлял Острогожскую межрайонную прокуратуру Воронежской области. Неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебного долга.

Как ранее сообщалось, прокурор Томской области Александр Семенов, назначенный на эту должность в декабре 2019 года, около десяти лет проработал заместителем прокурора Воронежской области.

На новом посту в Томске Д. Патлаев сменил Виктора Федотова, которой возглавлял городское ведомство десять лет. Прокурор города приступил к исполнению служебных обязанностей.