В Томское отделение Центробанка России назначен новый руководитель

В Томском отделении Центробанка сменился руководитель. Фото: из открытых источников

С 17 августа 2020 года управляющим Отделением по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначена Елена Борисовна Петроченко, ранее занимавшая должность заместителя управляющего, сообщила в понедельник пресс-служба Отделения Томск ЦБ России.

Назначение нового руководителя вызвано уходом на пенсию прежнего управляющего, Любови Табольжиной.

Елена Петроченко родилась в 1973 году в г. Красноярске. Имеет два высших образования. Ее стаж работы в Банке России насчитывает 26 лет.

- за эти годы Елена Борисовна прошла путь от экономиста 1 категории отдела лицензирования, регулирования и анализа деятельности банков ГУ Центрального банка Российской Федерации по Красноярскому краю до начальника отдела банковского надзора Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. С октября 2018 года – заместитель управляющего Отделением по Томской области Сибирского ГУ Центрального банка Российской Федерации, - уточняется в сообщении пресс-службы Томского Отделения Центробанка.