Коронавирус в Северске: число заразившихся превысило 300 человек

Число северчан, заразившихся коронавирусом, продолжает расти. Фото: из открытых источников

По состоянию на 13 августа на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 302 подтвержденных случая COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся 9 пациентов, ещё семеро проходят лечение в стационарах Томска. По месту жительства заболевших была проведена дезинфекция. Из числа ранее заболевших 243 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

Напомним, по данным от 11 августа, в закрытом городе насчитывалось 286 случаев заражения коронавирусом, 13 пациентов находились на лечении в больницах.

- В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 163 человека контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1965 человек, - также говорится в сообщении.

Добавляется, что лабораториями, расположенными на территории ЗАТО Северск, подведомственной ФМБА России, с начала пандемии выполнено 9820 исследований по выявлению SARS-CoV-2.