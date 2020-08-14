Бизнес возвращается в прежнее русло: в Томске и Северске возобновляют работу кафе и рестораны

Томские и северские кафе и рестораны зажигают огни и открывают двери Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, принял решение разрешить работу всех заведений общественного питания в Томске и Северске, а также летних веранд во всех муниципалитетах области, сообщает портал администрации региона.

В соответствии с распоряжением администрации Томской области, рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита в Томске и Северске могут начать работать после подачи соответствующего уведомления на сайт работа.томск.рф и при условии выполнения установленных оперативным штабом требований.

В отличие от летних веранд, заведения общепита в помещениях будут принимать гостей только до 23 часов. Вчетвером за одним столиком смогут сидеть только члены одной семьи. Большой компании разрешат сесть за один столик только если ее участники докажут факт проживания в одном помещении. В остальных случаях за одним столиком будут обслуживать не более двух гостей.

Для сотрудников всех заведений общепита обязательны работа персонала в средствах индивидуальной защиты; измерение температуры и обработка рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню или онлайн-меню; расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.

При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу. О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).