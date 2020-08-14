В Томске самые высокие тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение по СФО

Напомним, что в России плата за услуги жилкомхоза с 1 июля 2020 года выросла в среднем на 4%. Фото: из открытых источников

Томскстат проанализировал тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги в территориальных центрах Сибирского федерального округа на конец июля 2020 года. Максимальные расценки в Томске зафиксированы по двум позициям из десяти, а самым дорогим ЖКХ оказалось в Горно-Алтайске.

Так, в Томске холодное водоснабжение обойдется потребителям в 49,81 руб. за кубометр, в Абакане – всего в 11,00 руб. Водоотведение у нас тоже самое дорогое – 34,60 руб. за «куб», а в Новосибирске – 15,08 руб.

Разительно отличаются тарифы на горячее водоснабжение и отопление в Кемерове, где они минимальные по СФО, и Горно-Алтайске – этот город бьет тарифные «рекорды». Соответственно, суммы составят 35,26 и 346,36 руб. за кубометр (разница почти в 10 раз), 778,75 и 2 811,48 руб. за гигакалорию. В Кузбассе удается сохранять относительно низкие платежи для граждан, поскольку в регионе имеются собственные угольные ресурсы.

Содержание и ремонт жилья для собственников дешевле обходится в Барнауле – 13,22 руб. за квадратный метр общей площади, дороже всего эта услуга в Омске – 24,72 руб. (в Томске – 18,18 руб.). Взносы на капитальный ремонт за «квадрат» колеблются между 5,44 руб. (Кызыл) и 8,62 руб. (Горно-Алтайск).

В столице Горного Алтая дорого обходится также электроэнергия: в квартирах без электроплит – 536 руб. за 100 кВт/ч; в квартирах с плитами – 392 руб. Для сравнения, оба эти тарифа в Иркутске равны 117 руб., а Томск по стоимости электричества посередине – 366 и 256 руб.

За сжиженный газ в Иркутске жители платят ежемесячно 138,30 руб., в Горно-Алтайске – 445,62 руб. Для томичей этот тариф составляет сейчас 264,82 руб. Наконец, за обращение с ТКО в Абакане берут с человека 41,92 руб.: это минимум по СФО (в Томске – 54,71 руб.).