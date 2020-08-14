Жив, но получил ожоги: томские пожарные спасли из огня пожилого мужчину

Пожарные, узнав от соседей, что в горящей квартире может быть 58-летний хозяин, вовремя успели вынести его из огня. Фото: Из открытых источников

- Сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме в деревне Усть-Чузик на пульт дежурного поступил 14 августа в 02.32. На момент прибытия пожарных горела одна из квартир. Со слов соседей, в квартире мог находиться хозяин, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. - В условиях сильного задымления и высокой температуры пожарные ползком, наощупь, нашли 58-летнего мужчину и эвакуировали его не улицу. С ожогами рук он был госпитализирован в Парабельскую районную больниц.

В ведомстве уточнили, что ликвидировать пожар удалось в 03.30. В комнате обгорели деревянный пол и матрас, закоптились стены и потолок. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Добавим, что к тушению привлекались 3 человека и 1 единица техники