В Томске возобновляются авиарейсы в Барнаул и Абакан

Перевозить пассажиров будут самолеты АН-28. Фото: из открытых источников

В томском аэропорту «Богашево» возобновляются рейсы по направлениям Томск – Абакан и Томск – Барнаул, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация» выполняет рейсы на самолетах АН-28 три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Так, по маршруту Томск – Абакан: вылет — в 06.00, прилет — в 08.00. Из Абакана в Томск вылет — в 08.30, прилет — в 10.30.

Из Томска в Барнаул самолет вылетает в 11.10, прибытие — в 13.00. Обратно: вылет — в 16.10, прилет — в 17.50.

Ознакомиться с расписанием можно на сайтах авиакомпании "СиЛА" и томского аэропорта.