«Балтика» передала 24 000 бутылок воды в медучреждения сибирских городов

фото: предоставлено пресс-службой компании "Балтика. Фото: из открытых источников

Филиал компании «Балтика» в Новосибирске передал питьевую воду для медиков и пациентов Городской Клинической Больницы № 11 и Инфекционной Больницы №1 в Новосибирске и Больницы №20 в Красноярске, где врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19, а также для красноярской Станции скорой помощи. В этих медицинских учреждениях работают около 1300 медиков. Помощь оказана «Балтикой» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных технологий». С марта «Балтика» развернула социальную кампанию социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку пожилых людей, волонтеров, доставляющих им продукты и лекарства, и медиков, работающих с беспрецедентной нагрузкой во всех регионах своего присутствия.

В Сибири компания оказывает помощь совместно с АНО «Центр развития социальных технологий». В апреле компания помогла закупить 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетевшим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставили воду и квас «Хлебный край».

Очередную парию в 24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» завод «Балтика-Новосибирск» передал четырем медицинским учреждениям Красноярска и Новосибирска для обеспечения питьевого режима их пациентов и персонала. Также в знак признательности самоотверженной работы медицинского персонала в этот нелегкий период, компанией им было передано 150 упаковок крафт-лимонада «Barley Bros».

Всего в рамках социальной кампании «Балтика» направила более 500 000 единиц средств защиты и более 450 000 бутылок безалкогольных напитков – для пожилых, волонтеров и медицинских работников, и продолжает оказывать помощь.