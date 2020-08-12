Полиция ищет 14-летнего подростка из Томской области: он ушел из дома вчера и не вернулся

Фото: УМВД РФ по Томской области. Фото: материалы пресс-служб

11 августа, во вторник, четырнадцатилетний Павел Кулаков ушел из дома в Колпашево и не вернулся. Полиция начала его разыскивать, сообщила в среду пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение Кулакова Павла Анатольевича, 09.01.2006 года рождения. Около 11 часов 11 августа он ушел из дома, расположенного по адресу: город Колпашево, улица Нефтеразведчиков, 2, кв. 14 и до настоящего времени не вернулся, отмечается в сообщении.

Приметы пропавшего: рост – 162 см., худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Был одет в красно-зеленую футболку, темно-синие шорты и сланцы.

УМВД России по Томской области просит граждан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь в установлении местонахождения без вести пропавшего, просят обращаться по телефонам: (838254) 535-22 или 02 (с сотового 102).