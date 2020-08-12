Еще 40 пожарных отправили помочь в тушении лесов на севере Томской области

Фото: МЧС РФ по Томской области. Фото: материалы пресс-служб

12 августа второй эшелон аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Томской области направили на север региона для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

40 человек в 4 часа на двух единицах техники со всем необходимым снаряжением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ выдвинулись из Томска. Как только спасатели прибудут в Каргасокский район, они будут переброшены к очагам природных пожаров для их ликвидации, отмечается в сообщении.

Также на прошлой неделе на север области были направлены 60 пожарных МЧС России. В настоящий момент они привлечены к тушению лесов в Александровском и Каргасокском районах.

Сейчас в Томской области действуют 11 природных пожаров: шесть в Каргасокском районе, три в Верхнекетском, по одному очагу – в Александровском и Кривошеинском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 2100 гектаров. Локализованы три пожара, в том числе самый крупный очаг в Каргасокском районе на площади 900 га.

Напомним, на всей территории региона действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, жечь сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесу и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.