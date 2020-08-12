Томскстат: в первом полугодии население области уменьшилось на 3 205 человек

Во время пандемии люди стали намного меньше перемещаться между странами и регионами. Фото: из открытых источников

За январь-июнь 2020 года в регион прибыло 12 466 человек, выбыло – 15 671. За счет миграционного оттока численность населения сократилась на 3 205 человек, сообщает Томскстат. За аналогичный период 2019 года в область прибыло 17 450 человек, выбыло – 17 183; миграционный прирост составил 267 человек.

– Влияние на миграцию населения оказала сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в России и в мире, связанная с угрозой коронавирусной инфекции. С закрытием российских границ и ограничением передвижений между регионами уменьшилось число прибывших в область и число выбывших из нее, – говорится в сообщении.

За первое полугодие 2020-го из регионов России в Томскую область прибыло 3 116 человек (межрегиональная миграция), из зарубежных стран – 2 879. Выехали из области в другие субъекты РФ 6 009 граждан, в зарубежные страны – 3 191. Сменили место жительства внутри региона 6 471 человек.

По данным обладминистрации, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения Томской области составляла 1 079,1 тыс. человек. При этом после двухлетнего сокращения этот показатель вырос: прирост за минувший год составил 1,7 тысячи.

Добавим: по информации РИА Рейтинг, за последние три года наибольший миграционный прирост в Сибирском федеральном округе зафиксирован в Новосибирской области – 29 тыс. человек. Далее с большим отставанием идет Томская область, где число мигрантов в 2017-2019-м увеличилось на 1,5 тыс. человек. Остальные регионы СФО показали отрицательную динамику.