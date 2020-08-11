Туристам из Томска и гостям, приезжающим отдохнуть в наш регион, вернут часть денег за путевки

Власти надеются, что благодаря кешбэку россияне захотят отдохнуть в родной глубинке. Фото: из открытых источников

Вчера премьер-министр подписал постановление о возврате средств при покупке туров по стране

Вчера, 10 августа, премьер-министр РФ подписал постановление о правилах возврата средств при покупке туров по России. В госпрограмму включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на портале мирпутешествий.рф в ночь на 21 августа, оплатить путевку необходимо до 28 августа 2020 года.

Как сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации, в программу вошли томские туроператоры ООО «Парк-тур», ООО «Первое экскурсионное бюро», ООО «С-трэвэл», ООО «ТЭК «Полярис», а также гостиницы «Классик», «Лофт», «Африка», «Абажур», «Милана», «Бон Апарт», «Сибирь».

Из сибирских регионов, в частности, в программе стимулирования внутреннего туризма участвуют Алтайский край и Республика Алтай, Новосибирская и Тюменская области, Красноярский край, Республики Хакасия и Бурятия.

Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. В программе участвуют все регионы России, отметил премьер, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Обязательные условия – продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей; стоимость путевки – от 25 тыс. рублей; оплата только картой «Мир».

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Если туристы потратят от 25 тыс. руб., государство вернет им 5 тысяч; при стоимости тура от 50 до 75 тыс. руб. кешбэк составит, соответственно, 10 и 15 тыс. руб.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд руб., сообщается на сайте Правительства РФ.