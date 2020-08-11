Уличные фонари появятся дополнительно еще у пяти томских школ и детсадов

На освещение выделено из городского бюджета 10 млн рублей. Фото: из открытых источников

Профильный департамент администрации включил пять дополнительных детских садов и школ в перечень соцобъектов, на прилегающих территориях к которым нужно установить уличное освещение. Ранее на эти цели из городского бюджета было направлено 10 млн рублей, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Так, освещение появится у детского сада №96 (со стороны пр. Мира, 33 и вдоль гаражей по ул. Кошурникова), №51 (Беринга, 15/1), школы №37 (от пожарной части по ул. Беринга мимо домов №№ 13, 13/1, 13/2, 13/3, включая пространство между домом № 15/1 по ул. Беринга и домом № 22 по ул. С. Лазо), в проходе от школы №37 к детскому саду №51 (Мичурина, 71), на подходах к школе №25 (Лазо, 14/2), по пути следования к детсаду №133 (улица Никитина, 24). На этих территориях установят 31 опору и 32 светильника. Общая протяженность освещенных участков превысит 2,2 километра.

Добавим, что сегодня в Томске работы по установке уличного освещения вблизи социально значимых объектов завершены в мкр. Степановка, в пер. Тупиковом, на ул. Водопроводной. Также на этой неделе специалисты ресурсоснабжающей компании закончат монтаж оборудования в мкр. Академгородок по ул. Вавилова, по ул. Елизаровых, 47 вблизи школы № 42.