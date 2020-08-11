Томские продюсеры на всероссийском форуме «Таврида» выиграли грант на съемку трех фильмов

Победители представляют томскую киностдию CAST production. Фото: из открытых источников

Томские продюсеры Артём Сагеев, Евгений Жуков и Дмитрий Моторин от киностудии CAST production выиграли грант “Росмолодежи” на съемку трех короткометражных фильмов. Их киноальманах "Соц.сети" вошел в число победителей форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в рамках смены "Антишкола кино и анимации". Форум проводится ежегодно в Крыму.

Так, на реализацию проекта по итогам грантового конкурса команда получит 1 450 000 рублей. На форум томские кинематографисты отправились при поддержке регионального департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту.

В рамках проекта они снимут три короткометражных фильма на тему влияния социальных сетей на отношения между людьми. Также планируется участие популярных московских актеров, которые прилетят в Томск для участия в съёмках.

Отмечается, что серия игровых фильмов станет продолжением социального кинопроекта CAST для талантливых начинающих кинематографистов.

Добавим, что всего на грантовый конкурс «Таврида» было подано 44 заявки. Победителями стали 16 человек, на проекты которых выделено около 12 миллионов рублей.