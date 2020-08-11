12 лет колонии получила многодетная мать из Томской области, уморившая голодом сына-инвалида

Жестокая мать, уморившая голодом своего седьмого ребенка, осуждена Томским облсудом на 12 с лишним лет колонии. Фото: Из открытых источников

- Томский облсуд приговорил к лишению свободы жительницу Колпашевского района, которая полгода не кормила новорожденного сына, - сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета СУ СК) по Томской области. - Уголовное дело было возбуждено против 30-летней женщины, обвиняемой в жестоком убийстве своего шестимесячного ребенка.

По версии следствия, родив в мае 2018 года ребенка, женщина умышленно не ухаживала за ним, лишила его пищи и воды, не пускала в квартиру медперсонал, который должен был вести контроль за развитием новорожденного. В результате в декабре 2018 года младенец скончался.

- Сразу после родов подсудимая непродолжительное время обеспечивала новорожденному должный уход, но затем постепенно уменьшала количество кормлений и размер порций, а затем полностью лишила ребенка пищи и воды… В судебном заседании подсудимая объяснила свои действия тем, что ребенок имеет физические отклонения, она намеревалась впоследствии объяснить смерть сына его врожденным заболеванием, – говорится в сообщении ведомства

В региональном СУ СК уточнили, что горе-мамаша живет в с. Тогур Колпашевского района Томской области. Она признана виновной в совершении преступлений по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

Вего у подсудимой было семь детей. На момент рождения последнего ребенка в 2018 году мать была лишена родительских прав в отношении двоих старших сыновей, еще четверо детей тогда проживали с ней. Позже ее лишили родительских прав и в отношении них.

Томский областной суд признал женщину виновной и приговорил ее к 12 годам и 3 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.