В Томске будет создан аудиогид о героях Великой Отечественной войны

Томичи - герои Великой Отечественной войны - будут увековечены в материалах проекта, приуроченного к юбилею Победы. Фото пресс-службы администрации Томска.

- Инициатива приурочена к Году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и направлена на сохранение и популяризацию имен и подвигов участников войны, - сообщили в пресс-службе администрации Томска. - В рамках проекта будет создан аудиогид о героях Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы города, а также подготовлены печатные тематические материалы для распространения в томских школах и вузах.

В мэрии уточнили, что проект будет выполнен на средства Второго конкурса президентских грантов 2020 года «Мы помним ваши имена». Командой проекта – организацией «ЕТИС» - планируется, кроме прочего, проведение конкурса гражданских инициатив молодежи Томска. Победитель конкурса получит возможность реализовать свой проект на базе мастерской социальных инициатив в 2021 году.

Добавим, в настоящее время ведется работа по отбору исторического материала и формированию контента для записи аудиоматериала о томичах-героях войны. К этой работе привлечены учащиеся и студенты учебных заведений волонтерских организаций Томска.