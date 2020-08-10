Томские власти обещают малым предприятиям-застройщикам адресную поддержку в условиях пандемии

Накануне Дня строителя томский мэр пожелал представителям компаний-застройщиков оптимизма и неиссякаемой энергии Фото: из открытых источников

Мэр Томска пообещал адресную поддержку небольшим предприятиям - застройщикам жилых комплексов на территории города. Об этом Иван Кляйн заявил на встрече с представителями компаний, которые возводят многоквартирные дома в Советском и Октябрьском районах Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения, связанные с распространением COVID-19, замедлили темпы работы строительных бригад и повлияли на экономику малых предприятий в целом. Ситуация вынудила ряд застройщиков скорректировать свою работу, определив ключевые приоритеты. Так, ЖСК «Сибирский квартал» сейчас завершает основные строительно-монтажные работы на многоквартирном доме по ул. Сибирской, 89. Более 300 квартир смогут приобрести жильцы в 18-этажке общей площадью почти 23 тыс. кв. метров.

Также на территории Советского района силами ООО «ТГСК Инвест» ведется строительство жилого дома с автостоянками по ул. Алтайской, 107а. На 20 этажах разместятся 180 квартир, сейчас рабочие монтируют 13-й этаж.

По ул. Пушкина, 61/2, одна из компаний-застройщиков продолжает возведение многоквартирного дома переменной этажности на 308 квартир с автостоянкой и общественными помещениями. Сейчас строители обустраивают монолитный каркас на уровне первого этажа, продолжается армирование каркасов перекрытий, устройство фундамента и т. д.

- Чтобы сохранить в Томске темпы строительства жилья и помочь предпринимателям выполнить свои обязательства, я сегодня поручил профильному департаменту администрации оказать им посильную помощь. Нужно отработать с каждым застройщиком адресно, вместе проинспектировать каждый объект, оценить темпы и качество, своевременно выявить «болевые точки» и в случае необходимости оказать консультативную помощь, - сказал градоначальник.