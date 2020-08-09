Студентам-иностранцам Томска разрешили работать в свободное от занятий время

В ТГУ через студенческую биржу труда этим летом нашли подходящую работу 232 иностранных студента. Фото: Из открытых источников

- В России 5 августа вступил в силу закон, позволяющий студентам-иностранцам подрабатывать не только в вузе и не только во время каникул, а в любое свободное от учебы время. Для этого не нужно получать специальные разрешения, достаточно иметь справку из университета, института или колледжа, - рассказали в пресс-службе Томского госуниверситета. - В ТГУ исключение касается слушателей, которые учатся на факультете довузовской подготовки.

В управлении международных связей вуза уточнили, что многие иностранные студенты оказались в сложной ситуации из-за пандемии: большая часть учащихся не могла оплатить даже текущие расходы - госпошлины за продление визы, проживание в общежитии, питание. Поэтому еще в апреле была сформирована база их резюме для трудоустройства через студенческую биржу UniProfi. Силами ребят ведутся страницы в Instagram и Facebook на турецком, индонезийском, арабском, французском языках, а также дополнительно на английском (рассчитанном на индийскую аудиторию).

Однако, добавили в ТГУ, закон касается только тех, кто обучается в вузах страны и одновременно работает. В случае отчисления студента-иностранца, трудовой договор с ним должен быть незамедлительно расторгнут.