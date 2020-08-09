44-летний мужчина погиб при пожаре в деревянной двухэтажке Томска

Деревянную двухэтажку на Ново-Киевской тушило 7 пожарных машин более 1 часа. Фото: Из открытых источников

- Сообщение о пожаре на пульт дежурного ГУ МЧС поступило в воскресенье ранним утром, точнее, в 5.19, - сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. - На ул. Ново-Киевской загорелся двухэтажный четырехквартирный брусовой жилой дом. На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены крыша дома и второй этаж. В одной из квартир пожарными было обнаружено тело мужчины 1976 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

Уточним, что общая площадь пожара составила 144 кв. м, внутри дома обгорели стены двух квартир на втором этаже, а также обрешетка крыши и стены тамбура. Возгорание было ликвидировано в 06.17. В тушении были задействованы 32 сотрудника МЧС и 7 единиц техники.