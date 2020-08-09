«Томь» проиграла команде "Чертаново" со счетом 2:0

На 45-й минуте игрок из "Чертаново" забил первый гол в ворота "Томи". Фото: Из открытых источников

- Футбольный клуб "Томь" проиграл команде "Чертаново". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей, - сообщили в пресс-службе «Томи». - Игра прошла в субботу в рамках второго тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, на стадионе "Спортивный городок, Лужники" в Москве.

В томском футбольном клубе уточнили, что счет был открыт на 45 минуте. Гол в ворота томичей забил Никита Сулейманов. Второй гол в ворота "Томи" отправил уже на дополнительных минутах Александр Конев.

Добавим, что 12 августа ФК "Томь" встретится со "Спартаком-2". Матч состоится в Томске на стадионе "Труд", его начало в 18.30.