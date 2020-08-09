Ветер и жара до +30 и выше ждет сегодня Томскую область

Жаркая погода от +30 и выше - повод для горожан располагаться поближе к водоемам. Фото: Из открытых источников

- Северо-восточный ветер с порывами до 12 м/секунду, +28-30 градусов и без существенных осадков ожидается днем 9 августа в Томске, - сообщили специалисты областного гидрометеоцентра. - По области также ожидается без существенных осадков, температура воздуха +26-31 градус.

Напомним, что на уходящей неделе Томское региональное МЧС передало оперативное предупреждение в связи с ожидаемой 6-12 августа жарой от +30 градусов и выше. В 9 районах области в связи с этим введен особый противопожарный режим.