За минувшие сутки еще 63 томича выздоровели от коронавируса

Выздоровевших от коронавируса томичей сегодня больше, чем заболевших. Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса 63 жителей Томской области. Общее количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 3161 человек, сообщил в субботу в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 8 августа в Томской области было выявлен 51 новыя случай заражения COVID-19.

- Из вновь заболевших у 14 инфекция протекает бессимптомно, у 28 имеются признаки ОРВИ, у девяти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении регионального оперштаба. В обсерваторах под Томском находятся 46 человек.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 8 августа свободны 67,9% мест, охват населения тестированием составляет 291,3 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем подрос и составляет 1,05 (вчера он был равен 0,98).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.