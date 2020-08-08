Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения

Число заболевших коронавирусом томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 августа, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 576 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 129 пациентов скончались, 6 615 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 882 247 человек, 14 854 скончались, 690 207 выздоровели.