В июле Томская область потребила электроэнергии почти на 14% меньше, чем год назад

С начала года в промышленности снизилось потребление электроэнергии из-за пандемии. Фото: из открытых источников

По оперативным данным Регионального диспетчерского управления энергосистем Кемеровской и Томской областей (филиал АО «СО ЕЭС» – Кемеровское РДУ), в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 525,5 млн кВт/ч.

Таким образом, объем электропотребления снизился на 13,8% по сравнению с тем же периодом 2019-го. При этом электростанции региона в июле выработали 85,6 млн кВт/ч – на 33,1% меньше, чем годом ранее.

С начала 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 4 544,2 млн кВт/ч (на 5,2% меньше прошлогоднего). Суммарная выработка электроэнергии за семь месяцев достигла 1 794,6 млн кВт/ч (на 8,6% меньше, чем в 2019-м).

Как пояснили в Кемеровском РДУ, снижение объемов потребления в энергосистеме Томской области обусловлено снижением потребления электроэнергии нефтедобывающими предприятиями региона.

Добавим, что спад потребления энергии в Сибири и по стране в целом является ожидаемым эффектом от карантина, введенного из-за угрозы коронавируса. Так, фактическое снижение за первые 6 месяцев 2020 года составило около 2,4% к аналогичному периоду 2019-го. Последние прогнозы Минэнерго РФ предполагают снижение спроса на электроэнергию по итогам текущего года на 2,2%.