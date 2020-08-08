Погода в Томске на 8 августа 2020 года: жаркая суббота с переменной облачностью

Томичей снова ожидает теплый день. Фото: из открытых источников

Погода в Томске на 8 августа 2020 года ожидается облачная, с ветром с порывами до 13 метров в секунду. Температура поднимется до 28-30 градусов тепла.

Об этом журналистам рассказал отдел метеорологии томского гидрометцентра.

- В субботу, 8 августа, ожидаются переменная облачность и северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30 градусов, - сообщили в томском гидрометцентре.

Отмечается, что по Томской области возможны кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до 25-30 градусов тепла.