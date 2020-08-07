Нацпроект-2020: томское село преображается и хорошеет

Томское село благоустраивается и хорошеет Фото: из открытых источников

Работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» завершились на 11 объектах в 10 населенных пунктах региона, информирует пресс-служба администрации Томской области.

Строители выполнили благоустройство общественных территорий в Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Колпашевском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском и Шегарском районах.

Так, в Бакчаре завершено обустройство территории на пл. Ленина. Здесь подрядчик уложил асфальт, трубы под кабель для уличного освещения и установил водоотводные лотки.

В селе Володино Кривошеинского района благоустраивался парк отдыха по ул. Советской, 22а. Строители обустроили здесь тротуары, выполнили озеленение, установили карусель и скамью.

В селе Первомайском в Сквере Памяти демонтирована старая трибуна и установлены новые места для зрителей. Также здесь смонтирована система видеонаблюдения.

В Мельникове завершилось благоустройство территории по ул. Калинина – ул. Пионерской (третий этап). Подрядчик уложил асфальт, обустроил лотки водоотведения, клумбы, отремонтировал уличные фонари, обустроил парковку.

Работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжаются на 45 территориях региона.

В 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Томской области планируется благоустроить 56 общественных пространств, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 441,3 млн рублей.