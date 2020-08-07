Томские вузы в новом учебном году получили от министерства дополнительно еще 249 бюджетных мест

Количество бюджетных мест в вузах Томска увеличивается Фото: из открытых источников

Министерство науки и высшего образования РФ выделило томским вузам на 2020-2021 учебный год дополнительные бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, сообщает пресс-служба администрации области.

В Томском политехническом университете добавится 73 места, Томский государственный университет получит 64 дополнительных места, Томский государственный архитектурно-строительный университет – 42, Томский государственный педагогический университет – 35, Томский университет систем управления и радиоэлектроники – 19, Сибирский государственный медицинский университет – 16 дополнительных бюджетных мест.

Таким образом, в учебном 2020-2021 году число бюджетных мест в вузах с учетом дополнительных составит почти 10 тысяч: 9 598 – в шести томских университетах и 392 бюджетных места в филиалах иногородних вузов.

– Томск традиционно является одним из основных центров России по качеству подготовки студентов. Это стало весомым аргументом в распределении контрольных цифр приема на следующий 2021-2022 учебный год. По результатам открытого публичного конкурса, организованного министерством науки и высшего образования России, Томская область вошла в пятерку регионов-лидеров по росту числа бюджетных мест. В следующем году в наши университеты смогут поступить уже 11 757 человек, – сообщила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Также СибГМУ дополнительно на 2020-2021 учебный год выделено 15 мест бюджетных мест для обучения по программам ординатуры.