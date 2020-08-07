В Томске в суд передано дело на адвоката, который хотел обмануть знакомого на сотни тысяч рублей

Жадность и хитрость подвели адвоката в Томске под статью Фото: из открытых источников

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении томского адвоката, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая по июнь 2020 года ввел знакомого в заблуждение, сообщив ему недостоверную информацию о проведении в отношении него сотрудниками полиции процессуальной проверки и своей возможности повлиять на итоговое решение этой проверки.

Под видом решения данного вопроса обвиняемый предложил потерпевшему передать ему денежные средства в сумме 300 тыс. рублей и мобильный телефон известной марки стоимостью не менее 100 тыс. рублей, указав, что 200 тыс. рублей из этой суммы будут переданы работникам правоохранительного органа за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

При передаче денежных средств обвиняемый был задержан.

Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Томска.