За неделю клещи покусали 164 жителя Томской области всех возрастов

За сезон клещи покусали в Томской области десятки тысяч жителей Фото: из открытых источников

Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что в период с 31 июля по 6 августа в Томской области зарегистрировано 164 обращения граждан с присасываниями клещей, из них 27 детей.

Наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 111, в том числе 21 ребенок.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 25 149 человек, пострадавших от клещей, в том числе детей – 5 141 человек.

На данный момент у 65 пострадавших от клещей подтверждены различные клещевые инфекции. Так у 22 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 6 детей. Также зарегистрировано 43 больных (в том числе 17 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты призывают томичей и жителей области проявлять осторожность в условиях пребывания на природе и дачных участках и соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы не пострадать от клещей.