Двенадцатилетняя девочка упала с третьего этажа недостроенного здания под Томском

Подросток упала через отверстие в полу. Фото: из открытых источников

6 августа двенадцатилетняя девочка упала с высоты в недостроенном здании в поселке Светлый Томска. Она с травмами госпитализирована в больницу, следственными органами началась проверка, сообщила в пятницу пресс-служба регионального СК РФ.

По предварительным данным, двенадцатилетняя девочка с друзьями находились на третьем этаже недостроенного здании в поселке Светлый г. Томска. Она провалилась в отверстие в полу, упав на второй этаж, и получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение, отмечается в сообщении.

Сейчас следователи СО по Октябрьскому району Томска проводят проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка случившегося. Также оценят обеспечение требований безопасности при содержании здания его собственником.