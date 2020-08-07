За минувшие сутки еще 66 томичей выздоровели от коронавируса

Выздоровевших от коронавируса томичей сегодня больше, чем заболевших. Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса 66 жителей Томской области. Общее количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 3098 человек, сообщил в пятницу в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 7 августа в Томской области было выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. Число жертв пандемии возросло до 43 человек.

- Из вновь заболевших у 23 инфекция протекает бессимптомно, у 18 имеются признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении регионального оперштаба. В обсерваторах под Томском находятся 47 человек.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 7 августа свободны 67,9% мест, охват населения тестированием составляет 298,6 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем немного подрос и составляет 0,98 ( вчера он был равен 0,95).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.