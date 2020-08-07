Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

За минувшие сутки еще 66 томичей выздоровели от коронавируса

Общее число жителей региона, победивших «корону», достигло 3098 человек
Алина ПермяковаАлина ПермяковаАлинаПермякова
КомментироватьОставить комментарий
Выздоровевших от коронавируса томичей сегодня больше, чем заболевших.

Выздоровевших от коронавируса томичей сегодня больше, чем заболевших.

Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса 66 жителей Томской области. Общее количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 3098 человек, сообщил в пятницу в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 7 августа в Томской области было выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. Число жертв пандемии возросло до 43 человек.

- Из вновь заболевших у 23 инфекция протекает бессимптомно, у 18 имеются признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении регионального оперштаба. В обсерваторах под Томском находятся 47 человек.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 7 августа свободны 67,9% мест, охват населения тестированием составляет 298,6 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем немного подрос и составляет 0,98 ( вчера он был равен 0,95).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.