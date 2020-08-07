Студенты отремонтировали фасады восьми деревянных домов в Томске

Бригада работала в составе из девяти человек. Фото: Из материалов пресс-службы

Строительные бригады студенческого отряда привели в порядок фасады зданий малоэтажных жилых домов в Октябрьском районе Томска по адресам: ул. Яковлева, 20, 32, 36, 38, 53, ул. Пушкина, 21, 38, 42, сообщила пресс-служба мэрии.

Так, с июля девять ребят красили фасады, убирали старую краску со ставен на окнах, штукатурили и белили кирпичную часть дома.

В летний период студотряды выполняли и другие работы по благоустройству города: они провели очистку прибрежной зоны озера «Кухтеринское», окос газона и уборку пешеходных дорожек в сквере «Плачущая вдова» в мкр. Спичфабрика. Также студенты обрезали поросль вдоль тротуара по ул. Пушкина: от ул. Яковлева до пл. Соляной, по Иркутскому тракту: от ул. Л.Шевцовой до ул. Суворова. Стелу им. Н.Яковлева они покрасили и очистили от самовольных рекламных объявлений.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время бригады приведут в порядок еще несколько значимых памятных мест в Октябрьском районе, в том числе обновят стелу им. С.Лазо на одноименной улице.